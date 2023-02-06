Американский летчик откровенно рассказал об НЛО над базами США

Полина Долгова 37

Пилот Грейвс рассказал об аномальных объектах над военными базами США

Американский летчик откровенно рассказал об НЛО над базами США

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

По словам американского летчика в отставке, «неопознанные объекты» в небе США — это проблема национальной безопасности.

Американский летчик в отставке рассказал об аномалиях в небе над военными базами и полигонами США. Подробнее об этом Райан Грейвс поделился в статье для издания The Hill.

«Объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие», ― отметил Райан Грейвс.

По его словам летчика-истребителя, многие сослуживцы, вместе с которыми Грейвс работал с 2014 по 2015 годы, неоднократно замечали подобные аномалии в небе.

Он подчеркнул, что «неопознанные аномальные явления» ― проблема национальной безопасности и властям США, нужно больше данных, чтобы решить ее.

В ночь на 3 февраля над штатом Монтана заметили странный шар над Биллингсом. По открытым источникам, именно на этой территории, в местных шахтах стоят межконтинентальные баллистические ракеты семейства «Минитмен».

Американские власти предприняли все меры, чтобы защитить секретную информацию, когда обнаружили аэростат. Представитель Пентагона в скором времени заявил, что зонд принадлежит китайской стороне.

В КНР признали, что аэростат прилетел из Китая. При этом Пекин поспешил успокоить Вашингтон, заявив, что это гражданский аппарат, используемый для научных исследований. Также китайцы выразили свои извинения о ненамеренном вхождении дирижабля в воздушное пространство США.

Изначально аэростат не планировали сбивать. Тем не менее было решено избавиться от шара, который «слишком много знает» и президент лично одобрил инициативу. Некоторые эксперты считают, что такой поступок Джо Байдена отрицательно повлияет на его рейтинг, так как он в очередной раз проявил слабость.

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«Белый шар» подбили у Восточного побережья, по словам очевидцев, он лопнул, как воздушный.

МИД КНР выразил недовольство из-за атаки США на гражданский научный аэростат. Также Пекин раскритиковал американцев за «очевидную чрезмерную реакцию и серьезное нарушение международной практики».

Однако паника в Белом доме до сих пор не утихает. По данным американских СМИ, госсекретарь Энтони Блинкен хочет отменить свой запланированный визит в Пекин.

Дипломатические отношения между Китаем и США и сейчас не в лучшем состоянии. Они ухудшались после августа прошлого года. Тогда представитель конгресса Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, в то время, как Пекин был против такого визита и даже угрожал американцам серьезными последствиями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США следят за зондом КНР: чем обернется грандиозный мировой скандал?

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