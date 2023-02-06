Звезда сериала «Пятницкий» Батырев заявил о готовности жениться в четвертый раз

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Актер убедился, что в его возлюбленной есть все качества, которые должны присутствовать в «нормальной женщине».

Актер Антон Батырев заявил, что готов повести под венец свою избранницу Анну Савельеву. Вместе они более четырех лет, и если артист подтвердит намерения делом, это будет четвертый его брак. По словам мужчины, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте (он старше) в доме царят полное взаимопонимание и идиллия. Наконец, герой из популярных сериалов нашел идеальную женщину в реальной жизни.

«Главное ведь - встретить хорошего человека. А учитывая опыт прошлых ошибок, я уверен, что такого человека наконец-то встретил. Человека, который меня понимает, который всегда на моей стороне, который не скандалит, не истерит и не считает, что весь мир крутится вокруг него», — сказал Батырев в интервью «Теленеделе».

Актер признался, что поначалу молодость Савельевой его смутила. Но поговорив с девушкой, он понял — красавица не по годам умна и мудра, патриотична и женственна. Оказалось, в свои 23 года она «превосходит мозгами» многих людей старшего поколения. В будущей невесте (возможной) есть все главные качества «нормальной женщины», заключил Батырев.

Савельева не актриса, но ревности к работе бойфренда она не испытывает. По словам артиста, его возлюбленная знает, как снимаются постельные сцены, и это ее скорее смешит, чем раздражает. Кроме того, уверен Батырев, верная женщина никогда не будет ревновать без причины. Потому что только опытные в вопросе измен дамы подозревают своих мужчин — на своем опыте узнали, как обманывать супруга.

Звезда сериала «Пятницкий» был женат трижды. Впервые он связал себя узами брака в 27 лет, но всего на полгода. Во втором союзе у артиста появился сын Добрыня, после развода бывшие сохранили добрые отношения ради общего ребенка. Обе эти дамы не имели отношения к кинематографу. Третьей супругой стала украинская актриса Евгения Лоза. О причинах расставания спустя три года почти ничего неизвестно. Кроме того, что инициатором была дама.

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