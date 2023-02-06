В США пассажирка авиакомпании подралась со стюардессой из-за ручной клади

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christin Klose; 5-tv.ru

Разъяренная девушка не хотела мириться с тем, что ее ручная кладь превышала допустимую норму провоза багажа.

В США пассажирка одной авиакомпании устроила драку из-за перевеса ручной клади. Мать и дочь начали спорить с сотрудницей авиакомпании возле выхода на посадку. Обнаружилось, что ручная кладь женщин превышает допустимую норму провоза багажа.

Доплатить за перевес туристки отказались, вместо этого, они все-таки попытлись пробраться на рейс. Однако дорогу к самолету преградила сотрудница авиакомпании. Недолго думая, молодая пассажирка вцепилась ей в волосы, а потом начала бить соперницу кулаком по голове. К тому моменту разнять девушек пытались сразу несколько человек. Шокирующие кадры яростной драки засняли очевидцы происходящего.