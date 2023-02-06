В Китае не менее 16 человек погибли в пяти ДТП подряд за десять минут

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Всего в многосерийных авариях в Китае пострадали более 60 человек.

По меньшей мере 16 человек погибли в серии ДТП на скоростной трассе в китайской провинции Хунань. На трассу опустился густой туман. Из-за нулевой видимости водители начали врезаться друг в друга. Пять крупных аварий произошли в течении десяти минут. В одной из них погибли сразу семь человек. Многие авто превратились в груду металлолома. Всего в авариях пострадали 66 человек.

А в Турции в результате страшной аварии погибли четыре человека, еще семь с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Виновником ДТП оказался лихач, который не справился с управлением своего автомобиля. Разогнавшись на скользкой трассе, его машину очень сильно занесло — авто стало вилять на дороге. В результате машина на полном ходу врезалась в припаркованный автомобиль, возле которого стояла группа людей. Их буквально разбросало в разные стороны. Никто из тех, кто принял на себя удар иномарки, не выжил.