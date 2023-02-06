Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра

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Специалисты заверили, что угрозы для местного населения нет.

На Курилах вулкан Эбеко выпустил столб пепла. Его высота составила три километра, а шлейф растянулся на пять.

В единой дежурно-диспетчерской службе Северо-Курильска уточнили, что угрозы для населения нет, но пепельный столб может угрожать безопасности полетов.

Эбеко — один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды. Он расположен на острове Парамушир. Высота вулкана — более тысячи метров.