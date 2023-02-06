Детский омбудсмен Львова-Белова посетила Запорожскую область

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Вместе с врио главы региона Евгением Балицким уполномоченный по правам ребенка в РФ передала местной многодетной семье новый микроавтобус.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова посетила Запорожскую область. Там она встретилась с врио губернатора региона Евгением Балицким, с которым в ходе совещания обсудила помощь детям. В скором времени в регионе планируют открыть различные детские социальные учреждения, центр реабилитации для детей с инвалидностью и федеральный подростковый центр.

«Сейчас уделяется особое внимание территориям и особое внимание детям, которые тут находятся. Нам очень важно, чтобы при непосредственном участии, заботе и внимании мы смогли поднять уровень по всем фронтам. И в работе с детьми с инвалидностью, и в работе с детьми в социальных учреждениях. Специалистами, которые работают с этими детьми», — сказала Мария Львова-Белова.

В конце встречи детский омбудсмен и глава региона передали многодетной семье новый микроавтобус. Они живут в одном из сел Запорожской области и воспитывают десять детей, семь из которых находятся под опекой.