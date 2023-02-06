Чем Елена Максимова покорила судей на конкурсе «Миссис Вселенная»

Фото, видео: Пресс-служба Mrs.World.Russia / ТАСС; 5-tv.ru

Российской красавице из глубинки удалось обойти 120 претенденток со всего мира.

Впервые за 16 лет титул «Миссис Вселенная» получила россиянка — Елена Максимова заняла на конкурсе первое место. Мама двоих детей отправилась из родной Удмуртии в Болгарию и в упорной борьбе одолела 120 претенденток со всего мира. Корреспондент «Известий» Мария Зверева рассказала о триумфе русской красоты.

Красавица из далекой глубинки — небольшой деревни Старая Гыя в Удмуртии — покорила целую вселенную. Елена Максимова завоевала титул самой красивой и умной среди замужних дам. На конкурсе «Миссис Вселенная» впервые за 16 лет именно россиянка произвела настоящий фурор.

«Любая девочка, наверное, очень хочет попасть на международный уровень. Очень хорошо, что у меня за горами уже есть два конкурса: это „Миссис Удмуртия“ и „Миссис Россия“. Значим для меня этот конкурс тем, что я обрела новых подруг, новых сестер», — сказала Елена Максимова.

Все пророчили победу представительнице страны хозяйки — Болгарии. Участниц 120 — это рекордное число с 2007 года. Все как на подбор — успешные красавицы, мамы и жены из разных стран.

Никто не мог подумать, что корону завоюет представительница из России родом из глубинки. Только земляки не переставали верить и писать слова поддержки. С их помощью, говорит Елена Максимова, она смогла выбиться вперед. Причем судей покорили не только эффектная внешность нашей участницы, но и ее образование.

«В плане представления, в плане рассказа про свою страну, рассказа про костюм, про национальные особенности… И эта победа — это совокупность, это гармония красоты», — сказал дизайнер Илья Шиян.

Елена Максимова не только жена и мама двоих детей, но и успешная предпринимательница — руководитель сети языковых школ в Ижевске. Черты характера, так необходимые в бизнесе, помогли Елене и в покорении пьедестала конкурса «Миссис Вселенная», говорят ее коллеги и друзья.

«У Лены три высших образования, в том числе магистратура в Лондоне. Она говорит свободно на английском языке, в том числе на удмуртском языке», — рассказала региональный директор конкурсов «Миссис Удмуртия» и «Мини Миссис Удмуртия» Ксения Балобанова.

В этом году в конкурс включили и необычный этап. Каждая участница должна была подготовить доклад на тему насилия в семье. Елена рассказала, что уже давно занимается благотворительностью в этой сфере.

«На форуме у нас была тема домашнее насилие, она очень популярна среди всех стран. Я уже помогаю детям в Удмуртии и думаю, что буду помогать дальше», — призналась россиянка.

Причем во время этого этапа выяснились шокирующие подробности: из 120 участниц — 30 подвергались побоям и унижениям со стороны мужей. Жестокость по отношению к себе и детям пережили конкурсантки из Австралии, Казахстана, Пакистана, Индии, Малайзии.

Миссис Гибралтар даже стала инструктором по джиу-джитсу и обучала других женщин и девочек-подростков, чтобы те могли постоять за себя. Для профилактики и защиты от насилия все участницы конкурса в этом году примкнули к просветительской кампании «Единый голос».