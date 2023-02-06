В России создадут экипировку, способную сделать солдат невидимыми

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Эффект маскировки будет достигаться не креплением специальных устройств на форму, а с помощью специальной ткани и особых красителей.

Российские эксперты работают над созданием комплектов маскировки для военнослужащих, благодаря которым можно буквально стать невидимкой. Изменяющая цвет экипировка будет сливаться с местностью и оставит бойца незаметным для тепловизоров. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор компании-разработчика ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин.

«Сегодня нам ставится задача укрыть военнослужащих в различных диапазонах длин волн, в том числе в тепловизионном. Это возможно достичь благодаря появлению новых специальных материалов», — сказал он.

По словам Кормушина, новый экипировочный комплект станет незаметным не за счет крепления на него каких-либо датчиков, устройств для создания помех или радиоэлектронной борьбы. Главную миссию возьмет на себя сама ткань, из которой будет шиться изделие. Особая материя со специальным красителем сможет менять цвет сама, как хамелеон.

«Идеал — создать такую одежду, чтобы при изменяющемся внешнем фоне бойца не было бы видно. Вечер — его не видно, утро — не видно, солнце — не видно, не видно в поле и в лесу», — добавил глава предприятия.

По мнению Кормушина, наработки предприятия впоследствии могут стать частью научно-исследовательской работы, подразумевающей создание экипировки солдата будущего. Название комплекта известно уже сейчас — «Легионер».

ЗАО «Кирас» входит в число ведущих разработчиков и производителей средств индивидуальной бронезащиты и боевой экипировки для Минобороны РФ, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и других государственных силовых структур. Это бронежилеты, защитные очки, шлемы, разгрузочные жилеты, спецодежда и спецоборудование.

В разные годы предприятием получено 57 патентов, из них 35 — на изобретения, 18 — на полезные модели, 4 — на промышленные образцы. Порядка 70% патентов нашли практическое применение в серийном производстве.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывший спецназовец и разведчик Анатолий Матвийчук рассказал об «адской машине» для поддержки танков, способной ликвидировать обещанные Украине западную бронетехнику Leopard и Abrams.