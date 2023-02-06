Новый поворот в деле о наследстве Баталова: «Цивин хочет показать, что он жертва»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Сделки с недвижимостью, после которых вдова и тяжелобольная дочь покойного артиста остались без жилья и денег, подписывал нотариус Дмитрий Бублий. Теперь он пытается сгладить конфликт.

Нотариус Дмитрий Бублий, заверявший документы о сделках с наследством народного артиста СССР Алексея Баталова, впервые прокомментировал скандал. Он заявил, что не помогал Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной присваивать квадратные метры и миллионы, а действовал во благо обеих сторон. По крайней мере, думал так. Юрист отметил, что не признавший свою вину Цивин после всех махинаций прикидывается жертвой.

Спор из-за наследства Баталова разгорелся в 2019 году. Когда-то друзья семьи Дрожжина и Цивин переписали на себя недвижимость вдовы артиста Гитаны Леонтенко и его страдающей ДЦП дочери Гитаны-Марии. Им были доступны счета женщин, из которых потрачено 20 миллионов рублей, супруги даже пытались стать опекунами Марии. Свои подписи на ценных бумагах ставил Бублий, которому теперь запрещено приближаться к Гитане Аркадьевне по решению суда.

Мужчина утверждает, что не оформлял на Дрожжину или Цивина «неимоверное количество квартир», а договор пожизненной ренты между наследницами Баталова и предприимчивыми супругами заключал с добрыми намерениями. Нотариус отметил, что поражен поведением Цивина, который так и не признал своей вины, хотя суд обязал его с женой вернуть все имущество Леонтенко. И все деньги.

«К сожалению, он хочет всему миру показать не только, что он пострадавший, а еще и жертва», — сказал Бублий в эфире одного из федеральных телеканалов.

Сам нотариус сожалеет, что оказался втянутым в интриги и махинации. Он все еще судится с потерпевшей стороной, но готов рассчитаться с родственницами Баталова уже сейчас. Что бы ни решил судья, заявил Бублий, он выполнит требования пострадавших и постарается урегулировать спор. Гитане Аркадьевне в знак примирения мужчина послал цветы, чем очень ее порадовал. Леонтенко сказала журналистам — она желает нотариусу успеха и счастлива, что он «кое-что понимает».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гитана Леонтенко с дочерью отвоевали квартиры и деньги у Цивина и Дрожжиной.