Армия Колумбии засекла неизвестный воздушный шар над территорией страны
Фото: www.globallookpress.com / Chepa Beltran
«Объект», как его назвали военные, прилетел с севера и двигался со скоростью около 50 километров в час.
Военно-воздушные силы Колумбии заметили неизвестный шарообразный летательный аппарат над своей территорией. Это произошло за день до того, как в США был сбит наблюдательный зонд из Китая, сообщило агентство Reuters.
Колумбийские военные называли воздушный шар «объектом». По их данным, он прилетел с севера и двигался со скоростью около 50 километров в час на высоте примерно 17 километров.
Военнослужащие следили за шаром до тех пор, пока он не покинул воздушные границы Колумбии. Опасности в «объекте» они не увидели вплоть до этого момента.
«Было установлено, что он не представляет угрозы для национальной безопасности», — сказали представители ВВС республики.
Ранее огромный воздушный шар был замечен над США. В Пентагоне заявили, что он может быть китайским разведывательным аппаратом. Власти Китая сообщили, что это гражданский аппарат для научных исследований, который принесло ветром с территории КНР.
В Минобороны США признали, что шар не представлял опасности для людей. Сначала его не планировалось сбивать, однако позже все-таки уничтожили с помощью истребителей. Операцию одобрил лично президент США Джо Байден.
Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем США понадобилось сбивать китайский зонд. Мнением по этому поводу поделился политолог Дмитрий Журавлев.