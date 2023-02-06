Олешко разругался с Мишулиным из-за роли: «В спину неслись возмущенные крики»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

По словам актера, он невольно вывел из себя народного артиста РСФСР. Позже им пришлось играть вместе на одной сцене…

Заслуженный артист РФ Александр Олешко вспомнил о ссоре с покойным народным артистом РСФСР Спартаком Мишулиным в интервью изданию 7Дней.ru. Актер известен добрым нравом, в неприятных историях и скандалах с другими представителями отечественного шоу-бизнеса его не уличить. Однако мэтра он все же сумел вывести из себя — сам того не желая.

По словам Олешко, Мишулин хотел в свое время передать ему роль Карлсона, которого играл в Театре сатиры на протяжении 40 лет. Но на соответствующее предложение получил отказ. Младший коллега счел, что не сможет воплотить на сцене знаменитого персонажа лучше. В своем решении он оказался непреклонен. Маэстро не оценил.

«Он стал очень сильно ругаться. Я промолчал, развернулся и вышел из гримерки. А в спину мне продолжали нестись возмущенные крики Спартака Васильевича — что так не делается, что я круглый дурак», — поделился Олешко.

Со временем ссора забылась, а ее участники оказались на одной сцене в новой постановке, но не соперничали и не враждовали. Наоборот, много смеялись и шутили друг над другом. В спектакле «Неаполь — город миллионеров» герой 78-летнего Мишулина притворялся мертвым, а его «вдова» и персонаж Олешко плакали над гробом. Мало кто знает, что рыдания они только изображали, с трудом прикрывая хохот. «Мертвец» гримасничал и острил прямо из деревянного ящика в самый неподходящий момент.

«Меня трясло от смеха, приходилось делать вид, будто рыдаю. А покойный не унимался, шептал: „Да не колыхайся ты!“ И от этого я смеялся еще больше», — вспоминал актер.

По словам Олешко, у него было много коллег, признанных мастеров жанра, которые могли «припечатать словом» и резко пошутить. Но артист никогда не обижался. Он считает, что такие люди, кажущиеся со стороны очень жесткими, на самом деле невероятно требовательны к самим себе. Вот внутреннее напряжение и выливается на окружающих. Это можно простить, если понять, что творится в душе человека.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с Александром Олешко. Актер рассказал, как относится к современному экспериментальному театру.