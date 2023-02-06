Одноклассник о школьных годах SHAMAN: «Девочки на него внимания не обращали»

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Сегодня за сердце Ярослава Дронова поборолись бы сотни поклонниц, но в юные годы, как говорят, он был «себе на уме» и в романтических отношениях выбор делал тоже неожиданный.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в юности не был популярным парнем. Это сейчас от него без ума миллионы девушек по всей стране, а в школе, как рассказал одноклассник, на будущую звезду внимания дамы не обращали. В ток-шоу на НТВ земляк артиста Иван Мягких отметил — тот был увлечен творчеством больше, чем учебой, и его считали немного странным.

SHAMAN с детства любил одеваться, как рок-музыкант, красил волосы, он часто пропускал уроки, так как был занят репетициями и выступлениями. А на выпускной вечер пришел не с одноклассницей, а с преподавателем по вокалу на шесть лет старше. Эта молодая учительница, Мария Рощупкина, вскоре стала женой исполнителя и родила ему дочь.

«Он был себе на уме, так скажем. Больше времени отдавал сцене, личному общению — нет. Девочки особо на него внимания не обращали», — рассказал Иван Мягких.

Брак с Рощупкиной продлился девять лет. Наследница Дронова, как и родители, отдала свое сердце музыке, девочка играет на фортепиано и участвует в концертах и конкурсах. SHAMAN — не из тех знаменитостей, что обсуждают с журналистами личную жизнь, детей и разводы. По некоторым данным, супруга не захотела жить в Москве и предпочла продолжать сложившуюся карьеру в родном городе, и теперь Дронов навещает дочь лишь периодически.

Второй избранницей исполнителя стала топ-менеджер Елена Мартынова, экс-супруга писателя Александра Цыпкина. Влюбленные женаты около шести лет. К слову, Дронов снова выбрал женщину постарше — на этот раз на 13 лет. Мартынова говорит о муже, как о человеке с «исключительным божьим даром», достоинством и несгибаемой волей. По словам Елены, она сразу поняла, что хочет быть рядом именно с этим мужчиной, хочет разделить его судьбу.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое эксклюзивное интервью с певцом SHAMAN после его поездки в Донбасс.