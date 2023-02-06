Пресняков мечтает о дочери от Подольской: «Очень люблю детей, безумно!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

У артиста взрослый сын Никита от Кристины Орбакайте, а еще двое мальчишек от супруги Натальи Подольской.

Певец Владимир Пресняков-младший признался, что разделяет мечты супруги Натальи Подольской о дочери. Пара уже воспитывает двоих мальчишек Артемия и Ивана. Также у музыканта есть еще один сын Никита. Ребенок уже взрослый — от прошлых отношений с коллегой по цеху Кристиной Орбакайте. На вопрос журналистов о том, не пора ли разбавить мужскую компанию маленькой принцессой, артист без капли раздражения ответил, что только за.

«Как Бог даст, это такое дело. Я не то что готов… Чтоб вы понимали, у меня самое главное — это семья. Это дети, это моя жена. Все, что связано с семьей — для меня святое. Вообще очень люблю детей, безумно. Потому что на них смотришь — это такой витамин В, такое солнышко, такой адреналин! Ты сам бубзиком становишься, сам в детство (впадаешь. - Прим. ред.). Это такое безумное счастье!» — сказал музыкант на ежегодной церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

Он также признался, что лучшее утро для него — это завтрак с самыми любимыми. Когда за одним столом с женой и сыновьями он смеется, то и за дела принимается уже с прекрасным настроением.

Недавно, поделился Пресняков, они с Подольской сумели найти время и друг для друга. Впервые за долгое время звездная пара отправилась в отпуск без детей. Артисты провели незабываемую неделю на Мальдивах — радовались возможности побыть только вдвоем. И, с улыбкой добавил певец, провести время за занятиями, которые при наличии двоих малышей обычно становятся почти невозможными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Подольская призналась в обмане старшего сына.