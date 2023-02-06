Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Чем будет оснащен новый смартфон?

Компания Apple может выпустить совершенно новую модель смартфона iPhone Ultra. По данным агентства Bloomberg, выпуск запланирован на 2024 год.

«План Apple провести большее различие между Pro и Pro Max вызвал слухи о том, что компания выберет новый топовый бренд — Ultra», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания планирует сохранить версии iPhone Pro и Pro Max и просто добавить к ним модель Ultra.

Точных сведений о возможностях новой модели смартфона нет. По предварительным данным, разработчики улучшат камеру и чип, а также сделают дисплей больше. Не исключено, что может быть добавлено и больше современных функций.

На сегодняшний день Apple не давала комментариев на этот счет.

Это имя компания уже использовала для своих умных часов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Apple откажется от зарядок с Lightning в пользу USB-C.