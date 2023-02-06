Ланская об оказавшемся на грани ампутации Костомарове: «Хочу кататься с Ромой»

Актриса Ланская мечтает снова выйти на лед с Костомаровым после его выздоровления

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Артистка и фигурист прошли вместе целый сезон «Ледникового периода». Вскоре после этого спортсмена госпитализировали, и до сих пор врачи ничего обнадеживающего не сказали родне и поклонникам.

Актриса Валерия Ланская поделилась переживаниями о судьбе госпитализированного фигуриста Романа Костомарова, с которым участвовала в шоу «Ледниковый период». Вскоре после завершения сезона олимпийский чемпион попал в больницу в тяжелом состоянии. Информации о здоровье знаменитости немного, но по слухам положение критическое — ему, возможно, грозит ампутация левой ноги из-за развившейся гангрены.

Валерия Ланская, как и поклонники 45-летнего фигуриста, надеется на лучшее. В личном блоге она рассказала, что думает о нем, волнуется и не теряет веры в скорое выздоровление коллеги по шоу. Накануне актриса посмотрела очередной выпуск по телевизору. Он пробудил воспоминания, растревожил сердце.

«Вот так хочу! Болтать и кататься с Ромой! Никак иначе! Сегодня показали финал проекта „Ледниковый период. Снова вместе“. Хочу снова вместе», — написала Ланская.

Роман Костомаров попал в реанимацию в начале января. Оказалось, что боли в груди стали последствием двусторонней пневмонии. День ото дня фигуристу становилось только хуже, врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому, затем подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом. Позже казалось, что фигурист идет на поправку - его вывели из медикаментозной комы, показатели улучшались. Однако на днях в прессе заговорили, что у спортсмена начали отмирать конечности, гангрена может привести к ампутации левой ноги.

В беседе с журналистами заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что перед госпитализацией Костомаров неделю катался с высокой температурой, в том числе, на открытом катке при 30-градусном морозе. Подчеркнула, что при встрече спортсмен кашлял и боялся ее заразить.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, брат Романа Костомарова отреагировал на слухи о подготовке к ампутации. Тем же временем Валерия Ланская призналась, что и сама страдает неизлечимым недугом.