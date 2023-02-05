Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

Музыкант заявил, что без горячительного не обходится.

Народный артист РФ Григорий Лепс назвал своим любимым напитком красное вино. Тему любви к горячительному музыкант без стеснения обсудил с корреспондентом 5-tv.ru в ходе пресс-подхода на ежегодной церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. Оду спиртосодержащим жидкостям не пел, но отметил, что они сопровождают его на протяжении многих-многих лет.

«Вы говорили когда-то, что бары и алкоголь всегда были в вашей жизни. Что-то поменялось?» — спросили у Лепса.

«Нет, а зачем? У меня всегда был здоровый образ жизни!» — ответил он.

Также Лепс добавил, что «всегда вел здоровый образ жизни». При этом заверил, что алкоголь этому не вредит. Ведь якобы есть люди, которые за всю жизнь не выпили ни одного бокала, но скончались от инфаркта в 30 лет.

Впрочем, возлияния опасны стычками — не закон, но, пожалуй, закономерность. Без таких ситуаций не обошлась и барная жизнь певца. Последний инцидент активно освещался в прессе и комментировался его звездными коллегами. В начале декабря прошлого года Григорий Лепс помахал кулаками — вместе со своей командой проучил посетителя петербургского ночного заведения, попросившего общее фото.

По словам некоторых очевидцев, на упорные уговоры поклонника Лепс ответил грубым отказом, после навязчивого господина попытались проводить вон. Тот обиделся и обругал всех в радиусе нескольких метров. Предположительно, это и стало причиной рукопашной схватки уже за пределами бара. Для петербуржца она закончилась ушибами и переломом носа. Позже ситуацию уладили адвокаты Лепса — пострадавший получил компенсацию.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором любитель красного вина Григорий Лепс оттачивает хук слева на жителе Северной столицы.