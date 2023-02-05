Сбежавшая из России Пугачева устроила скандал на кинопоказе в Израиле

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Бывшая российская суперзвезда никак не может привыкнуть к тому, что на новой родине ее никто не знает.

Покинувшая Россию вместе с семьей певица Алла Пугачева устроила скандал на показе фильма в Израиле. Об этом сообщил экс-депутат Госдумы Роман Худяков.

По его информации, опальная российская звезда присутствовала на премьерном кинопоказе в маленьком кинотеатре, а по окончании сеанса неожиданно для всех вскочила и начала требовать продолжения фильма.

«После фильма Пугачева вскакивает, и на весь зал кричит сиплым голосом: „Я хочу продолжения. Нам надо продолжение, да?!“. Люди смущаются. Режиссер, который представлял фильм, скромно замечает, что „продолжения не предполагается, это законченное произведение“. „А я требую!“ — сообщает звезда», — рассказал в своем Telegram-канале Худяков.

Экс-депутат утверждает, что среди жителей Израиля Пугачева уже успела прослыть «странной». Она якобы то «тихо ходит» по улицам Тель-Авива, то внезапно начинает посещать публичные мероприятия, где намеренно привлекает к себе внимание.

Однако певицу в Израиле на самом деле мало кто узнает даже среди русскоговорящих граждан, так как они привыкли к другим исполнителям, особенно молодежь, говорит Худяков.

На днях певица Диана Гурцкая дала редкое интервью, в котором впервые публично высказалась о бежавшей из России Пугачевой. В отличие от многих коллег исполнительница не примкнула к числу ненавистников Аллы Борисовны и продолжает хорошо к ней относиться, называя «великим человеком и замечательным артистом».

Ранее 5-tv.ru рассказал, приедет ли Пугачева в Россию ради юбилея поэта Ильи Резника.