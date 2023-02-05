Брюссель пригрозил Тбилиси санкциями при возобновлении авиасообщения с Москвой

ЕС предупредил Грузию о санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

В Евросоюзе нервно восприняли сообщения о возможном восстановлении прямых полетов между Грузией и Россией.

Если Грузия не будет соблюдать авиационные санкции в отношении России, то ограничения могут быть наложены уже на нее. Об этом заявил спикер службы внешних связей Евросоюза Петер Стано грузинскому новостному сайту Netgazeti.

Стано отметил, что в Брюсселе знают о недавних дискуссиях по вопросу восстановления прямого авиасообщения между РФ и Грузией. Он предупредил, что санкционный режим предусматривает возможность введения ограничений против тех, кто поддерживает или участвует в обходе санкций ЕС против РФ.

«Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции», — подчеркнул Стано.

Он также назвал российские самолеты «опасными» из-за того, что после введенных ограничений Москве якобы сложно ремонтировать и обновлять свой авиапарк.

«Из-за санкций ЕС 95% российского авиапарка больше не могут модернизировать и улучшать свои самолеты, что необходимо для соблюдения международных технических стандартов и стандартов безопасности», — заявил Стано, призвав Грузию не пускать к себе самолеты РФ.

В январе в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что возобновление авиасообщения с Россией станет серьезным облегчением для сотен тысяч грузинских граждан, проживающих в РФ. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала предложение о возобновлении авиасообщения с Россией.

До этого руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за перелеты над территорией Сибири после того, как вновь откроет для них свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Уильям Уолш (IATA) призвал западные страны готовиться к восстановлению отмененных санкциями рейсов через воздушное пространство России.