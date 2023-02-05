Эстония поддержала США в ситуации с китайским аэростатом

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Американцы сочли сошедший с курса научный объект угрозой суверенитету.

Эстония не упустила шанс высказать свою поддержку Америке, одобрив действия штатов по отношению к аэростату, выпущенному из Китая в научных целях, но отклонившимся от заданного курса.

В США объект сочли шпионскими, и приняли решение сбить его с помощью ракеты. Ситуация привела к дипломатическому скандалу.

Спустя сутки, министр иностранных дел Эстонии, высказал американцам свою поддержку, назвав их действия защитой суверенитета. Также он заверил, что США всегда могут рассчитывать на Эстонию как на стратегического партнера. В Латвии ситуацию пока никак не комментировали.