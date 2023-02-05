Почти каждый третий россиянин начал оказывать частные услуги для подработки
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru
Чаще всего люди выбирают для дополнительного заработка сферы строительства, образования, дизайна и бытовых услуг.
Число россиян, оказывающих частные услуги в качестве подработки, выросло почти до 30%. «Известия» проанализировали исследования сервисов «Работа.ру и «Подработка».
В SuperJob также подтвердили эту тенденцию. В основном в качестве второй работы люди выбирают сферы строительства, оказания бытовых услуг, образования и дизайна.
По словам экспертов, опрошенных изданием, повышенный спрос на дополнительную занятность связан со снижением доходов россиян, удобством режима подработки и повышенным спросом на внештатных работников со стороны бизнеса.