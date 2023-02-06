Нависла угроза: историческое жилье Петербурга может исчезнуть в ближайшие годы

Фото, видео: Сергей Коньков / ТАСС; 5-tv.ru

Как незаконный бизнес может лишить Санкт-Петербург статуса города коммуналок?

Санкт-Петербург рискует потерять весь свой исторический жилой фонд уже в ближайшее десятилетие. Все из-за незаконного бизнеса по перепланировке: семь квартир в одной парадной вполне могут превратиться в 50 номеров отеля. Вот только из-за перестройки стен и переноса коммуникаций, все может рухнуть в любой момент. Корреспондент «Известий» Родион Северьянов рассказал о жилищной революции в столице коммуналок.

«Это они так демонтаж ведут. Эта парадная год назад была в адекватном состоянии, но потом все этажи выкупила компания, которая занимается переделкой домов под квартиры-студии», — рассказала реставратор Валентина Манн.

Так теперь выглядит внутреннее убранство доходного дома на улице Римского-Корсакова. Судя по погнутым балясинам, строительный мусор сбрасывают прямо с верхнего этажа. Людей не видно, но работы идут. Некоторые технические решения — впечатляют.

«Вот отличный пример незаконной перепланировки. Это канализационная труба — прямо под лестничным пролетом, на стене. Если она протечет, а она протечет, то представляете, что произойдет с этой парадной, да и в целом со всем домом?» — сказал корреспондент.

Поднимаемся этажом выше. В замочных скважинах видны стройматериалы — бывшие коммуналки готовы к перепланировке. Валентина Манн, которая давно следит за этим домом, уже знает его дальнейшую судьбу.

«Все, что мы видим в парадной — так и будет продолжаться. Потому что чаще всего это покупают как инвестиционную недвижимость — сдают эти комнаты посуточно. Им все равно, что происходит в доме», — сказала она.

Каждая коммуналка, уверена реставратор, будет нарезана на множество мини-студий. В последнее время очень перспективный и незаконный бизнес в столице коммуналок — Петербурге.

Вывеска отеля призывно светится неоном — пристройка, ресторан. И все это в жилом доме, с учетом того, что гостиничные услуги в жилых помещениях оказывать запрещено.

«Подземный этаж, там расположили кухню для ресторана и прачечную для отеля. Вместо семи квартир в ходе надстройки еще двух этажей получилось 50 номеров», — рассказала жительница Петербурга Дарья Чернявская.

В этом корпусе номера посолиднее, во флигеле — для тех, у кого запросы попроще. Каждый день жители дома встречают на своей лестнице новые лица.

Во дворе груда строительного мусора. Видимо, работы по перепланировке все еще продолжаются. Отель процветает с 2015 года — о его существовании знают многие городские структуры.

«Единственное, чего мы добились, — администрация вышла с исковыми требованиями о приведении в первоначальный вид. Но мы видим, что работает отель», — добавила Дарья.

Неужели появление маленькой студии в коммунальной квартире может быть опасным? Уютная комната в светлых тонах с эркером, надстройка для спальной зоны, своя кухня и санузел. Все это — незаконно.

«Служб, которые ходят по комнатам и отслеживают перепланировки в Питере — нет. Если к вам кто-то придет и будет что-то говорить — просто закрывайте дверь», — сказала риэлтор.

Это она обещает наивному покупателю, что на перепланировки никто не обратит внимания. Пока дело не дойдет до суда.

«Рано или поздно придут судебные приставы, администрация подаст в суд и, скорее всего, этот санузел, и второй этаж со спальным местом, и маленькая кухонька будут демонтированы», — предупредил руководитель компании по согласованию планировок Глеб Лукьянов.

Что касается соседей — и сверху, и снизу — их мнения вообще никто не спрашивал.

«Было шоком узнать, что над нами сделали незаконную студию. Это вообще разрушает дом изнутри, идет колоссальная нагрузка на коммуникации, на электроэнергию, на водоснабжение и канализацию», — рассказала Наталья.

Некоторые ошибочно полагают, что при перепланировке запрещено только сносить несущие конструкции, но список запретов несколько шире. Нельзя размещать так называемые «мокрые точки» над жилыми комнатами и кухнями этажом ниже; расширять кухни за счет санузлов и жилых комнат, и наоборот; переносить радиаторы на лоджии, даже если она утеплена; убирать в стены стояки всех типов коммунального снабжения.

Нарушителям этих простых правил грозит штраф. Физическим лицам до 2,5 тысячи рублей, должностным - до пяти, а юридическим — до 50 тысяч рублей.

«В Петербурге те объекты, которые продаются и имеют перепланировку, я думаю, что в 90% случаев эти перепланировки не узаконены», — сказал президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский.

Люди стремятся обустроить квартиру под себя, сделать свой быт лучше. Создать в узкой комнате-пенале вполне пристойную студию с санузлом и душевой кабинкой.

«В ближайшие годы, может быть десятилетия, мы увидим массовое разрушение жилого фонда — именно исторического жилого фонда. Так как именно в нем часто делаются эти квартиры-студии — разрушаться они будут просто от плесени», — отметила президент Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья Гульнара Борисова.

Вот и получается, что улучшение быта часто происходит за чужой счет, а то и за счет Петербурга.