Украинские военные находятся на грани измождения в Угледаре

Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; 5-tv.ru

Российские войска вплотную подошли к окраине города.

Проблемы у украинских войск и в Угледаре. Французский телеканал опубликовал репортаж из города. По словам комментаторов, солдаты сильно измождены.

Сейчас российские войска стоят на окраине Угледара. И если ВСУ вынуждены прятаться от огня в том, что осталось от домов, то россияне надежно укрыты в бункерах. В ряде случаев площадь таких подземных убежищ может достигать десятков квадратных метров.