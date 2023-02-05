В Германии предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске

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Главе киевского режима и его приспешникам рекомендуют сдаваться и идти на мирные переговоры.

Поражение украинской армии близко, а сама Украина скоро перестанет существовать. К такому выводу пришли читатели немецкой газеты Die Welt после слов главы киевского режима Владимира Зеленского о тяжелой ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Своими комментариями читатели делятся на портале издания.

«Как я и говорил, скоро это все кончится. Апрель, май или июнь — и не будет больше Украины, которая могла бы присоединиться к ЕС. Лучше сдаться сейчас, чтобы хоть что-то осталось»;

«Логично, что у Украины будут проблемы, они не смогут победить Россию! Даже со всем оружием НАТО!»;

«Ожидаемо. Просто российская армия слишком сильная, а все эти предсказатели ее поражения последних нескольких месяцев лишь только врали в надежде достаточно заработать», — пишут пользователи.

Они считают, что ситуация на Украине действительно тяжелая, раз Зеленский начал публично признавать это. Некоторые комментаторы выразили надежду, что тяжелое положение Незалежной подтолкнет ее режим к мирным переговорам.

В конце января Зеленский признался в тяжелом положении украинских боевиков под Артемовском и Угледаром. Позднее он заявил, что, несмотря на почти полное окружение Артемовска российскими войсками, сдавать город «никто не будет».

При этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что за удержание Артемовска его страна «платит высочайшую цену». Точные цифры потерь он пообещал озвучить после окончания боев.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры бегства ВСУ из Артемовска. На них украинские боевики проклинают свое руководство, не стесняясь в выражениях и используя ненормативную лексику.