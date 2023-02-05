Композитор Дунаев про состояние Дроздова: «Идет на поправку»

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Друзья подчеркивают, что знаток животных будучи в палате шутит и смеется, а также не теряет свойственной ему бодрости духа.

Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов после тяжелого перелома ребер еще остается в больнице, но идет на поправку. Об этом сообщил композитор Дмитрий Дунаев изданию РИА Новости.

«Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут, и он поедет домой. Состояние хорошее, идет на поправку», — сказал Дунаев.

Автор программы «В мире животных» неудачно упал на улице, когда шел домой с работы в МГУ. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате.

Певец Дмитрий Дунаев также является близким другом семьи Дроздовых. Ранее он опроверг информацию о реанимации.

«Никакой вентиляции легких у него нет и не было. И в реанимации он не лежал — это была палата интенсивной терапии, а сейчас уже и вовсе врачи перевели его в обычную палату. Поверьте, он чувствует себя великолепно, идет на поправку», — поделился композитор.

По его словам, дата выписки еще не известна. Несмотря на то, что состояние Николая Дроздова улучшилось, ему предстоит долгий процесс реабилитации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дроздов из больничной палаты связался с Сафроновым. Его ментальное состояние хорошее: «знаток животных» шутит и смеется.



