«Если бы шара не было, они бы его придумали»: зачем США сбили китайский зонд

Фото, видео: Reuters / Mihail Siergiejevicz; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Политический эксперт объяснил, как изменит отношения двух стран скандал с уничтоженным аэростатом.

После уничтожения китайского научного зонда в небе над США напряжение в отношениях двух стран будет нагнетаться, однако это происходило бы в любом случае. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Дмитрий Журавлев.

«Поездка госпожи Пелоси (на Тайвань — Прим. ред.) внесла в этот процесс больше, чем сбитый шар. Сбитый шар — это доказательство того, что эскалация продолжается. То есть, сделали то, чего раньше бы не стали делать», — пояснил эксперт.

К войне между США и Китаем инцидент с шаром не приведет, уверен Журавлев. По его словам, обе стороны «пошумят, выразят свое неудовольствие», и на этом все закончится. Для начала войны, отмечает политолог, должно было быть принято соответствующее внутреннее решение, и в этом случае, «если бы шара не было, его бы придумали».

Журавлев полагает, что китайский аэростат сбили для демонстрации силы и поднятия рейтинга действующей американской администрации во главе с Джо Байденом. Специфика американской политики в том, что в условиях грядущих выборов надо быть жестче, чем обычно, поэтому уничтожение зонда отразится на позициях Байдена скорее положительно, считает политолог.

«Китайцев американское общество не боится, оно их не любит, так как видит в них конкурентов. Поэтому избиратель не требует от Байдена помириться с Китаем, а требует навести порядок. Вот если бы они (власти США — Прим. ред.) сбили что-нибудь наше, то сейчас бы население на них давило — давайте быстро миритесь обратно. Потому что русские, конечно, Украину „угнетают“, но воевать с ними не надо», — заключил Журавлев.

Накануне американские военные сбили китайский аэростат, залетевший в воздушное пространство США. Аппарат засекли в ночь на пятницу, 3 февраля, на севере США. В Пентагоне назвали это вторжением в воздушное пространство страны.

В МИД Китая объяснили, что аэростат принесло ветром с территории КНР. Там также отметили, что это гражданский аппарат для научных исследований.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пользователи сети троллят США из-за китайского «зонда-шпиона».