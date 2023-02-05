Экс-премьер Израиля рассказал о разговоре с Путиным по поводу Зеленского

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По словам Нафтали Беннета, украинский президент очень боялся за свою безопасность в начале российской спецоперации.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным о том, что ожидает украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом политик сообщил в эфире 12-го канала израильского телевидения.

В ходе почти пятичасовой беседы Беннет рассказал, что встречался с Путиным в начале марта 2022 года во время своего визита в Москву. Он утверждает, что обратиться к российскому лидер его просил глава Незалежной.

«Я знал, что Зеленский скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал», — цитирует Беннета газета The Times of Israel.

Политик отметил, что Зеленский боялся за свою безопасность, но российский лидер ясно дал понять, что тому ничего не угрожает.

После общения с Путиным Беннет передал Зеленскому содержание беседы. Узнав об обещании президента России, тот записал видеоролик, в котором заявил, что «ничего не боится».

По словам Беннета, Зеленский со своей стороны был готов отказаться от идеи вступления Украины в НАТО. Однако, подчеркнул политик, глава Незалежной согласовывал свои действия с США, Германией и Францией, но те решили «громить Россию, а не договариваться» и пресекли переговоры Киева и Москвы.

Ранее стало известно, что действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение изучить возможность поставки боевой техники Украине.

Несколько дней назад израильский премьер-министр заявил, что в стране обсуждается передача Украине систем противоракетной обороны «Железный купол». По словам Нетаньяху, США уже направили Украине «большую часть» боеприпасов, которые ранее находились в Израиле. Политик подчеркнул, что это было только решением Вашингтона.

В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, поможет ли Украине система «Железный купол», если Израиль все же решит ее передать.