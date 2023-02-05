Фото, видео: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez; 5-tv.ru

Радикалы начинают осознавать, что выполняют роль пушечного мяса, на которое всем плевать.

Кадры отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска Донецкой народной республики (ДНР) опубликованы в социальных сетях. На записи украинские боевики не стесняются в выражениях, пользуясь ненормативной лексикой.

«Наше начальство на нас забило. Говорю, как есть. За полчаса четыре «трехсотых» и два «двухсотых», — сказал военный ВСУ.

Также в достаточно емком видео сказано, что потери несут и другие отряды украинской армии, позиции радикалам приходится покидать мелкими группами.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что ВСУ в ближайшие месяцы в Донбассе ожидают неприятности. Политик подчеркнул неточность своего прогноза, но добавил, что в регионе сосредоточена сильная группировка российских военнослужащих, которая вынудит неонацистов сдвинуться назад. Арестович указал на то, что Донбасс может стать полностью подконтрольным российской стороне в течение двух-трех месяцев.

Россия продолжает спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации. Главная цель российских войск — прекратить геноцид гражданских со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские силы продвигаются к Северску.