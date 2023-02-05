«Всю жизнь нес в себе эту пьесу»: премьера спектакля «Бег» глазами Александра Лазарева

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Столичный зритель сможет перенестись в эпицентр событий гражданской войны и заново познакомиться с булгаковскими героями.

В театре «Ленком» громкая премьера — актер Александр Лазарев по-своему прочел «Бег» Михаила Булгакова. Пьеса рассказывает о 20-х годах прошлого столетия. Гражданская война близилась к завершению, а самые разные люди столкнулись в побеге от революции на чужбину. Восемь снов Серафимы Корзухиной зритель сможет увидеть глазами режиссера Лазарева.

Над сценическим пространством работала молодая и талантливая художница Ольга Никитина, и, конечно же, спектакль не вышел бы в свет, если бы в него не поверил директор театра Марк Варшавер, который позволил Лазареву покуситься на тяжелейшую работу.

Предисловие

Эпиграфом к спектаклю стала фраза: «В России за 10 лет меняется все, за 200 лет — ничего». Цитату приписывают многим деятелям от Петра Столыпина до Салтыкова-Щедрина, однако точного времени появления и авторства не известно. Лазарев подчеркнул, что пошел на наглость, начав именно с нее.

Шарифулин Валерий / ТАСС

Постановка получилась насквозь пропитана патриотизмом. Сам Лазарев отмечал, что позволил себе сделать жирный намек на любовь к родине. Никто из коллектива не отрицает актуальность постановки в современных реалиях, несмотря на то, что работа над сценарием была начата задолго до специальной военной операции, просто из любви к творению великого писателя.

«Родина — это не только березки подмосковные. Это дух, это воздух, это твой друг, это твоя земля, то, что держит тебя на плаву, то, без чего жить нельзя» — поделился мнением создатель постановки.

Герои становятся свидетелями сдачи Крыма белогвардейской армией, от Корзухиной отрекается ее муж, Парамон, роль которого исполнил Андрей Леонов. Чарнота спасет Серафиму из рук контрразведки, и они бегут, куда глаза глядят.

Герои оказываются в Константинополе, где их поедает тоска по Санкт-Петербургу. Даже в Париже у них остается лишь одна мечта — вернуться домой — и именно на этом Лазарев заостряет внимание зрителя.

Через все восемь снов красной нитью протянута одна лирическая тема. Смена сновидений реализуется благодаря световым занавесам. Игра прожекторов позволяет превратить обычный сон в настоящий кошмар или же ненадолго смягчить обстановку, и дать зрителю отдышаться.

Режиссер отдельно отмечает работу композитора Николая Парфенюка, который не просто дополнил «Бег» музыкой, а помог зрителю перенестись и прочувствовать булгаковскую обстановку.

Воплощение мечты

Режиссер поделился, что его потряс увиденный им в молодости спектакль «Бег». При жизни Булгакова пьеса не ставилась. Премьера состоялась лишь в 1978 году в театре им. Маяковского под предводительством Андрея Гончарова. Центральные роли в постановке исполнили родители Александра: тогда в Светлане Немоляевой режиссер увидел молодую петербургскую даму Корзухину, а в роли генерала Хлудова — Александра Лазарева-старшего.

Шарифулин Валерий / ТАСС

«Впервые увидел этот спектакль в театре Маяковского и определился с выбором профессии, с чем хочу связать свою жизнь. Так я всю жизнь и несу в себе эту пьесу», — признался Лазарев.

После «Поминальной молитвы» постановка стала первой настоящей и самостоятельной работой актера. Примечательно, что спектакль был настолько экспериментальной идеей, что в него верили лишь два человека.

«После премьеры „Поминальной молитвы“ ко мне приходит Сан Саныч и говорит: “ А можно мне попробовать себя еще и в „Беге“. У меня — предынфарктное состояние. Такая пьеса невероятно сложная, но с какой он уверенностью, с какой необыкновенной радостью он говорил об этом, что я в него поверил», — заявил Варшавер.

Он отметил, что изначально «Бег» репетировался, как «самостоятельная работа», однако отрывки понравились творческому совету. После первого 40-минутного показа было решено продолжать и финансировать.

Одна из центральных актрис постановки Анна Якунина рассказала, что Варшавер позволил сбыться мечте, которая долгие годы воспаляла голову не одного только Лазарева. По ее словам, репетиции импровизированного «Бега» начались еще 20 лет назад, когда представитель актерской династии Лазаревых загорелся идеей постановки.

«Мы здесь имеем такое счастье. Сегодня премьера того, о чем мы мечтали. Я Сан Саныча знаю с детства и прекрасно помню, как мы сидели в юности у открытого окна на Малой Бронной, и он говорил: „Я мечтаю поставить ‚Бег‘“. Мы практически репетировали 20 лет назад и не сильно испортились еще», — раскрыла правду Якунина.

Актриса добавила, что директор «Ленкома» пустил спектакль на свою сцену и этим самым сделал подарок тем молодым ребятам, которые в нулевых годах наблюдали из окна за жизнью Москвы и строили планы на будущее. Он воплотил их «детскую» мечту.

Актерский эксперимент

Приглашенным актером спектакля стал Максим Аверин. Лазарев-младший сообщил, что артист согласился на совместную работу еще то того, как услышал предложение, а после пообещал посвятить репетициям все свои свободные часы. Варшавер подчеркнул, что Аверин стал третьим, кто поверил в «Бег» в новом прочтении.

Шарифулин Валерий / ТАСС

«Ленком» и вправду исполняет мечты, ведь он воплотил сокровенное желание Аверина, который до безумия хотел поработать в театре Марка Захарова. Именно поэтому он не мог отказаться от приглашения сыграть на легендарной сцене в гениальном составе единомышленников.

«Это потрясающая пьеса, и эта актуальность, которая свидетельствует, что в России всегда все будет так, и тем не менее, — это русская тоска, которая граничит с таким юмором Булгакова и трагедией», — делился впечатлениями артист.

Лазарев объяснил, почему увидел Аверина в роли генерала Чарноты. По его словам, это абсолютно его образ, ведь «Склифосовский» не обделен темпераментом, бесшабашностью, хулиганством и очень глубокой человеческой душой. Именно Аверин, по его мнению, сможет с фейерверком дойти до финала и не растерять оптимистичный настрой.

«Надо сказать слова Михаила Булгакова: „Постарайтесь не тосковать в изгнании“. Мне кажется, что это единственная нация, единственный русский дух, который так привязан к земле своей», — прокомментировал артист свой опыт.

Знаменитость с самыми теплыми эмоциями вспоминает репетиции, как он отмечает, в лучшем театре Москвы. В заключение Аверин назвал себя счастливым, поэтому что он был удостоен слов, написанных Булгаковым, невероятных декораций, костюмов и давно знакомых и любимых партнеров.

Премьера «Бега» на сцене «Ленкома» стартует сегодня 5 февраля. Билеты на ближайшие спектакли уже распроданы.