«Дом трясся»: дочь Шукшиной рассказала о кровавых драках матери с мужем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Старшая дочь знаменитой актрисы раскрыла подробности ее личной жизни со вторым супругом. От скандалов «трясся весь дом».

Актриса Мария Шукшина жестоко дралась со своим вторым мужем. Об этом рассказала ее дочь Анна, отметив, что конфликты в доме заканчивались кровавой бойней. В детстве наследнице приходилось регулярно видеть постоянные драки между мамой и ее избранником — продюсером Алексеем Касаткиным.

«Помню их ссоры с Касаткиным. Там дом трясся, все ходуном ходило. Они натурально дрались! <…> Однажды просыпаюсь утром, а стена вся в крови. Битое стекло, двери нараспашку, никого нет. Я ребенок. Это потом было постоянно», — рассказала Анна в эфире программы «Секрет на миллион».

По ее мнению, мама была слишком жесткой в отношениях с мужчинами. В браке с Касаткиным актриса пробыла четыре года и успела родить от мужчины ребенка — сына Макара. С ним Анна не общается, как и с двумя другими братьями, потому что, по ее словам, между ними стоит «преграда, которую построила мама».

Известно, что Анна Шукшина увлекается бодибилдингом и работает фитнес-тренером. Она активно рассказывает о своих тренировках подписчикам и делится результатами, а также отзывами своих клиентов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Шукшина не поддержала увлечение дочери бодибилдингом.