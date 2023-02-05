С «Байконура» провели первый в 2023 году пуск российской ракеты «Протон-М»

Роскосмос: проведен первый в 2023 году пуск российской ракеты «Протон-М»

Фото, видео: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС; 5-tv.ru

Специалисты ведут активную работу по развитию российской ракетно-космической отрасли.

Первый пуск российской ракеты «Протон-М» в 2023 году проведен с космодрома «Байконур» в Республике Казахстан. Об этом в Telegram-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Ракета-носитель отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты, и в настоящее время выводит спутник на заданную орбиту!» — говорится в сообщении.

Уточняется, что у ракеты имеются разгонный блок ДМ-03 и метеоспутник «Электро-Л» № 4. В конце января сообщалось, что российских космонавтов могут отправить с Международной космической станции (МКС) на Землю на корабле США Crew Dragon компании Space X в рамках достигнутой с НАСА договоренности.

Американское космическое агентство заявляло о своей открытости для сотрудничества с российскими экипажами. Как подчеркивал космонавт РФ Андрей Федяев, Россию и США уже давно связывают партнерские отношения в сфере космоса. НАСА предложило помощь после того, как появилась информация, что внешняя обшивка российского космического корабля «Союз МС-22» повреждена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в России развивают ракетно-космическую отрасль.