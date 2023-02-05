Умер обвиняемый в госизмене экс-президент Пакистана Первез Мушарраф

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Уголовное дело против политика возбудили в далеком 2009 году и даже успели вынести приговор.

Умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф, обвиняемый в госизмене. Об этом сообщил телеканал Geo News. Уточняется, что политик был серьезно болен, у него происходил сбой обмена веществ в организме.

Бывший пакистанский лидер получил власть благодаря государственному перевороту, который произошел без кровопролития в 1999 году. В результате с поста премьер-министра страны сместили Наваза Шарифа. Президентские полномочия Мушарраф принял в июне 2001 года и был на посту до 2007-го. В том же году, несмотря на победу Мушаррафа на президентских выборах, Верховный суд Пакистана не утвердил его кандидатуру на пост.

В 2009 году против политика возбудили уголовное дело по факту незаконного ареста более 60 судей, включая главу Верховного суда, при введении чрезвычайного положения в 2007-м. В 2014 году Мушаррафу было предъявлено обвинение в госизмене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой приговор вынесли Первезу Мушаррафу.