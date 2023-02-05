Борьба за наследство: дети покойной Любови Полищук развязали конфликт?

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Спустя 16 лет после смерти народной любимицы ее наследники враждуют между собой. В чем причина?

Между детьми умершей актрисы Любови Полищук разразился скандал. По слухам, ее сын от первого брака Алексей Макаров не поделил с отчимом и единоутробной сестрой мамино наследство.

В эфире федерального телеканала вдовец народной любимицы художник Сергей Цигаль рассказал, что не виделся с пасынком со дня смерти Любови Полищук.

«Я его не видел со дня Любиной смерти и об этом говорить не буду», — сказал Цигаль.

По его словам, пасынок забыл, что у него есть сестра. Даже не пришел поздравить ее с премьерой нового фильма. Сама Мариэтта Цигаль-Полищук отношения с братом комментировать не хочет.

Дети Полищук Алексей и Мариэтта три года назад. Фото: Instagram* / makarov_alexey_

Судя по слухам, скандал между наследниками разразился, когда Макаров стал претендовать на свою долю в наследстве, а именно на квартиру покойной Полищук в центре Москвы. Однако отчим прогнал его из квартиры, в которой сейчас живет со своей молодой женой.

О смерти Любови Полищук стало известно 28 ноября 2006 года. Она скончалась на 58-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни — саркомы позвоночника.

Артистка играла на сцене и в кино до последних дней. Коллеги вспоминали, что актриса старалась не подавать виду, что ее мучают страшные боли в спине, постоянно шутила и лучезарно улыбалась.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мариэтта Цигаль-Полищук не обижается на вечные сравнения со звездной мамой.

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