Сбежавший в Израиль Анатолий Белый обесценил карьеру в РФ: «Это комок в горле»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Российские коллеги назвали актера предателем и отвернулись от него после эмиграции и негативных высказываний в сторону родной страны.

Актер Анатолий Белый, уехавший в Израиль после начала спецоперации, высказался о работе в России. При этом он отметил, что вовсе не скучает по жизни в РФ, и обесценил все, что делал на родной земле.

«Это действительно комок в горле… Было время, когда я наивно думал, что делаю что-то важное и нужное. Не помогло, не спасло. Но ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?» — написал актер в своем профиле в соцсетях.

О том, что Белый уволился из МХТ имени Чехова и покинул Россию, стало известно в июле. Сейчас в Израиле артист хватается за любую возможность заработать, поэтому учит иврит, чтобы участвовать в постановках местного театра. Актер признался, что хочет возродитью свою карьеру в Израиле и вернуться к привычной жизни.

«Буду пытаться возродить этот проект на земле обетованной. А вдруг? Просто очень люблю стихи, ничего не могу с собой поделать», — заявил Белый.

Многие российские коллеги и товарищи отвернулись от актера после его эмиграции и негативных высказываний в сторону России. В качестве опоры и поддержки у Белого осталась только жена Инесса, которая сбежала из России следом за ним.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Татьяна Бронзова предложила лишить гражданства сбежавшего из РФ Анатолия Белого.