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Актеры сыграли влюбленных на съемочной площадке, и экранные чувства переросли в реальные. Знаменитости вместе с 2012 года, в 2021-м у них родился сын.

Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка. Об этом исполнитель роли Джона Сноу в легендарной саге рассказал на шоу известного американского телеведущего Джимми Фэллона. Судя по всему, актеры пока не знают, девочка у них будет или мальчик, но уже вовсю готовят первенца к рождению нового члена семьи. Как подметил Харингтон, скоро его двухлетний малыш испытает шок.

«Он вот-вот получит самое большое потрясение в своей жизни — у него скоро появится брат или сестра», — сказал артист.

По словам Харингтона, вместе с женой они очень стараются объяснить все ребенку, но он, очевидно, не до конца понимает происходящее. Говорят, что появится новый малыш, а показывают при этом округлившийся мамин живот. 36-летний актер признался, что и сам немного напуган перспективами. Он также добавил, что уже относится к беременности жены не так восторженно, как в первый раз. Ведь теперь знает, что ждет его впереди.

«Я в ужасе. С первым ребенком ты как будто идешь сквозь облака и танцуешь по ромашковым полям в течение девяти месяцев. Ну, в любом случае, я говорю о мужчинах. На этот раз проверка реальности будет короче. Ты быстро становишься практичным», — сказал Харингтон.

Знаменитости влюбились друг в друга на съемках «Игры престолов». Драматичный роман персонажей сошел с экрана и сделал актеров семьей. В ней тоже были свои драмы, например, проблемы Харингтона с алкоголем. Но все сложности удалось преодолеть, сегодня актер трезв и полностью вовлечен в родительство. Кит и Роуз начали тайно встречаться в 2012 году, через пять лет состоялась помолвка, а еще через год свадьба — красивая церемония в Шотландии.

В 2021 году появился на свет первенец пары. Оба актера предпочитают скрывать детали своей личной жизни, редко обсуждают подобные темы с журналистами. Но о своем малыше Харингтон говорит с удовольствием. Он признавался, что не был готов к отцовству и страшно его боялся. Тогда Лесли предложила попрактиковаться на щенке. И это решение оказалось верным, страх отступил.

«Сработало! Правда, собака выросла мечтательной и глуповатой… Но вообще, пусть все растут, какими захотят. Я против муштры, я сторонник другого типа воспитания», — шутил Кит.

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