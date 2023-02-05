Птаха после скандала с избиением жены: «Я бы хотел вернуть тебя обратно»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Рэпера обвинили в побоях теща, экс-супруга и старшая дочь, но все претензии он отвергает. В случае с бывшей заявил даже, что это он в браке был жертвой домашнего насилия.

Российский рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев — Прим. ред.) извинился перед бывшей женой, обвинившей его в избиении. Более того, он признался, что все еще любит Лану Реутову и мечтает о воссоединении. Неожиданное заявление артист сделал после боя с коллегой по цеху Лигалайзом в рамках проекта «Наше Дело».

На турнире поединок Птахи с Лигалайзом прошел по правилам бокса в перчатках для MMA. Исполнители провели три раунда, триумфатором со счетом 3:0 стал бывший участник группы Centr — решение судей было единогласным. В победной речи он обратился к женщине, с которой со скандалом развелся в прошлом году. Реутова публично заявила об изменах мужа, неадекватном поведении и агрессии.

Птаха, стоит признать, активно отрицал обвинения, приводил аргументы, писал длинные тексты и публиковал их в соцсетях. Говорил, что это супруга у него неадекватная, из-за нее он девять лет прожил в аду. Еще назвал главным абьюзером в семье Рейтову, а себя единственной жертвой ситуации. И рассказал душещипательную историю — как вырывал из рук взбесившихся жены и тещи крошечную дочь Сияну. Чтобы спасти, разумеется. Но теперь, кажется, Птаха остыл и понял, что не может жить без своей любимой.

«Я хочу обратиться к жене. Я во многом не прав, признаю свои ошибки. Я бы хотел вернуть тебя обратно, я тебя люблю», — сказал он.

Сложные отношения Птахи с женщинами не ограничиваются дракой с женой и тещей. Пусть неясно, кто на кого в действительности напал, сам факт потасовки участники не отрицают. Но ссорится рэпер и со старшей дочерью Николь от прошлых отношений. Исполнитель бросил девочку с мамой, когда ей было три года и долго не появлялся в ее жизни. Родственники все же решили наладить общение, но осенью Николь зареклась встречаться с отцом.

Девушка заявила, что папа побил ее, разместила в соцсетях фото последствий — показала синяки и ссадины. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое оправдание нашел себе Птаха в тот раз.