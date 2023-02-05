Принимай наркотики и меняй пол: западная модель дала сильный крен влево

Фото: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas; 5-tv.ru

Попытка защитить права меньшинств привела западные страны к разрушению образа жизни большинства.

В Канаде декриминализировали тяжелые наркотики. Героин, кокаин, метамфетамин — все что угодно весом до двух с половиной граммов стало считаться для личного пользования.

Два с половиной грамма — это даже не разовая и не суточная доза, а запасы на несколько дней. Пока это эксперимент, но в одном из крупнейших штатов Канады — Британской Колумбии. Логика такая: наркозависимые стесняются своей болезни, шастают по притонам, там черти что творится. А так они будут на виду, и всем станет легче.

Понятно, что такое решение многие критикуют. Причем и те, кто уверен что накроманов от этого станет только больше, и те, кто считает, что два с половиной грамма — это мера дискриминации. К чему вообще ограничения? Мол, нужен полный легалайз.

Интересная, конечно тенденция. Канада одной из первых в мире сначала легкие наркотики разрешила — еще в 2001 году, в медицинских целях. В 2018-м их легализовали. Примерно в то же время тяжелые наркотики стали выдавать во врачебных кабинетах. Теперь их декримнализировали. Шаг за шагом. А все, кто протестует, запрещает — это же злые, токсичные люди. Не толерантные.

И так ведь по многим вопросам. По соседству — в США — другую проблему сейчас обсуждают. Что делать с таким модным развлечением, как шоу трансвеститов? Их стало так много, что уже есть специальные дрэг-квин шоу для детей. В середине января были как раз дни толерантности и равноправия, особенно много просветительских школьных транс-утренников. Причем часто без уведомления родителей. В восьми штатах — таких, как Миссиури, Аризона, Монтана, Техас — сейчас обсуждают, как запретить такие выступления хотя бы в школах и библиотеках. И снова крики: не толерантно, деревенщина!

В Европе ЛГБТ-повестка насаждается юридически. Европейский суд по правам человека оштрафовал Литву за то, что в стране попытались ограничить распространение однополой литературы в школьных библиотеках и книжных магазинах. Не надо ограничивать, пусть детки читают, потому что право имеют, решил суд.

В Финляндии выросшая в семье двух мам премьер-министр Санна Марин продавила в парламенте закон об упрощении операций по смене пола. Пока возрастной порог для операций 18+, но активисты настаивают — надо с 17 и даже с 16 лет. Почему ограничиваются права детей?!

Выглядит это нелепо. Как открытие чемпионата Европы по фигурному катанию в финском Эспоо, где выступала первая финская фигуристке-трансгендер. Российских спортсменов в принципе не допустили к этим соревнованиям. Где же вы, правозащитники? Целую нацию ограничили.

Есть четкое ощущение, что западная либерально-правовая модель дала сильный крен влево. Ради защиты прав меньшинств разрушается образ жизни большинства.