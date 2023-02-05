Бабкина назвала новые санкции Канады против россиян борьбой со всем русским

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Народная артистка попала в ограничительный список. Подобные перечни, по ее мнению, власти западных стран составляют «от бессилия».

Народная артистка РФ Надежда Бабкина назвала новые санкции Канады в отношении россиян актом борьбы со всем русским. Знаменитость и сама оказалась в списке неугодных Западу персон. Свое заявление она сделала в интервью ТАСС — подчеркнула, что очередное решение о введении ограничительных мер было принято иностранным государством «от бессилия».

Канада предъявила санкции 38 физическим и 16 юридическим лицам из России. В перечень попали журналисты, политические деятели, популярные артисты, в том числе Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Ирина Аллегрова, Михаил Боярский и другие. По словам Бабкиной, ее главным делом на протяжении десятилетий была концертная деятельность «за Россию, а не за Канаду». Посему ограничительные меры никак не скажутся на ее жизни.

«Это решение я связываю с борьбой Запада со всем русским, с агрессией, которая обрушилась на нашу страну. Но агрессия — это путь в пропасть. Люди, чьи фамилии составляют этот список, посвятили жизнь служению искусству, созиданию», — заявила певица.

Надежда Бабкина добавила, что не собирается предпринимать никаких действий относительно попадания в санкционный перечень. Она подчеркнула также, что гордится тем, что живет в России.

Новые ограничения против отечественных звезд обнародовала на днях и Украина. Соответствующий указ опубликован на сайте лидера Незалежной Владимира Зеленского. В черный список попали Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Любовь Успенская, Евгений Петросян, Михаил Галустян и многие другие артисты. Также под санкциями оказались бывшая гражданка Украины телеведущая Жанна Бадоева и украинский футболист Анатолий Тимощук, тренер петербургского «Зенита».

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарии Николая Баскова и солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева, которые оказались неугодны канадскому правительству.