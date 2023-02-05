Британца, бросившего семью ради украинки, задержали после ссоры с возлюбленной

Фото: Instagram* / tee_garnett

Украинке не понравилось, что ее избранник слишком много времени уделяет родным детям.

Британец Энтони Гарнетт, бросивший семью ради украинской беженки Софьи Каркадым, оказался в полиции после «яростного» скандала с новой возлюбленной. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Ссора между влюбленными возникла из-за недовольства украинки по поводу того, что Гарнетт слишком много времени проводит со своим ребенком. В момент начала конфликта он играл с дочерью в видеоигры. Соседи пары обеспокоилась их ссорой на повышенных тонах и решили вызвать полицию.

«Прибывшая полиция обнаружила британца в агрессивном состоянии и арестовала его за возможное нарушение общественного порядка. После того, как стражи порядка убедились, что он „успокоился“, его отпустили после более чем шести часов задержания» — пишет издание.

По данным источника издания, напряженность между возлюбленными нависла из-за того, что Каркадым хочет детей от Гарнетта, однако исполнить мечту у нее не получится, поскольку британец сделал вазэктомию.

Гарнетт бросил свою жену, через десять дней после того, как в рамках госпрограммы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинку. Пара уже несколько раз расходилась, но в конечном итоге вновь воссоединялась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинская беженка разрушила семью известного британского миллионера Хакона Оверли.