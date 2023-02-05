Плакать нельзя: россияне с боем вырывают своих детей из «концлагерей» ювенальной юстиции Европы

Европейские ювеналы все чаще отбирают детей у россиян под любыми предлогами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman; 5-tv.ru

В ход идет даже самая абсурдная аргументация. И теперь те, кто когда-то поехал за границу за лучшей жизнью стремительно возвращаются на Родину.

Есть четкое ощущение, что западная либерально-правовая модель дала сильный крен «влево». Ради защиты прав меньшинств — разрушается образ жизни большинства.

В этом же ряду стоит работа ювенальной юстиции, которую в России пытались даже внедрить на волне обожания всего западного. Тогда это понималось как усиление заботы о детях, но сейчас она превратилась в таран против семейных ценностей. Свидетельство тому — усиливающийся поток беженцев из Европы. Все чаще в Россию возвращаются те, кто уехал в поисках лучшей жизни для своих детей. Теперь думают, как бы их спасти — репортаж Марины Кравцовой.

«Я вот забрала наконец-то своего сына», — признается Нелли Бирюкова.

По немецким законам девушка выкрала, по общечеловеческим — просто вырвала собственного ребенка из клешней европейской ювенальной юстиции.

«Они были очень жестокими. Все эти семь месяцев по отношению ко мне и к моему ребенку», — вспоминает россиянка.

Прямо в аэропорту подросток жадно набрасывается на борщ — больше полугода мечтал просто нормально поесть. Сашу немецкие ювенальщики увезли прямом из дома в Германии, куда семья переехала три года назад. Повод — якобы он опаздывал в школу и пропускал уроки. В приюте при евангелической церкви мальчика держали в прямом смысле на хлебе и воде, отказывали даже в медпомощи.

«Я рада, что освободила своего ребенка из плена концлагеря, и что он у меня не попадет в какую-нибудь психиатрию или куда хуже», — заявляет Бирюкова.

Югенд-амт — немецкое ведомство по делам несовершеннолетних — собиралось лишить Нелли родительских прав. Адвокаты прямо заявляли: против этой системы у россиянки нет шансов.

«Там было написано в заключении психолога, что мать нужно отстранить», — рассказывает Нелли.

Мальчик все еще немногословен, сказываются жесткие порядки центра содержания, где запрещали читать русские книги, говорить на русском.

«Настраивали против матери, говорили, что она плохая, что из-за нее я попал в приют», — вспоминает сын Нелли Саша.

Чтобы попасть под прицел ювеналов, достаточно любой мелочи: доноса от соседей из-за ссадины на коленке ребенка, например.

«По нашей статистике, только в 6% случаев родители неблагополучные. Все остальное — это совершенно абсурдные причины, например, пишут в актах, что мама и папа слишком заняты собой», — поясняет доктор юридических наук, эксперт по ювенальной юрисдикции в Германии Андреа Кристидис.

На этих кадрах маленький Оливер кричит, что есть мочи — мальчик в последний раз видит свою русскую бабушку и маму.

«Я фактически только родила сына и сразу его отобрали. Отец запретил разговаривать с сыном», — говорит Айке Лаутербах.

Ювенальщики забрали ребенка в пользу отца-немца. Прошло уже десять лет, а безутешная мама все еще хранит игрушки сына.

У Ольги забрали двух сыновей. Оба родились уже в Германии, куда семья бежала из Киева в 2014-м. Но и там стала жертвой гонений, и также из-за русского языка. Психолог посчитала, что младший ребенок не умеет разговаривать.

«Они отказали мне дать переводчика детям. У меня младший сын — это водопад речи, на русском он говорит не останавливаясь, у меня оба ребенка на русском говорят чисто, без акцента», — рассказывает Ольга Мельничук.

Немецкий суд быстро и безапелляционно решил… — детям нужна новая семья.

«Не дается ни возможности оспорить, ничего, там даже этого варианта не стоит», — признается Ольга.

Статистика ужасает: если в 2005 году Югенд-амт изъял из семей более 25 тысяч детей, то в 2015 — уже в три раза больше. В 2021 году — у родителей отобрали почти 48 тысяч. Причем, если раньше количество мальчиков и девочек было примерно одинаковым, то после 2014-го превалируют случаи изъятия именно мальчиков.

«Отнимают не только российских детей, но и вообще детей славянской внешности, чтобы эти дети были умненькие, здоровенькие. Работает целая методика по отъему детей. Нация, которая сама отказывается рожать — у них огромный демографический кризис сейчас, конечно же они делают все, чтобы граждан, хотя бы вот таким варварским образом, количество их увеличить», — говорит лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

Малышей могут передать в чисто европейскую семью. Так прошлым летом — десятимесячного мальчика в Германии отдали на воспитание гей-паре, в Швеции — геям передали пятилетнюю девочку. Детей постарше оставляют в так называемых приютах, адреса которых родителям не сообщают. Им, кстати выделяют баснословные деньги…

«И я видела в документах. Это 12 тысяч евро они в месяц где-то получают на Александра», — говорит Нелли Бирюкова.

Заработок на детских судьбах давно практикуют и за границами Германии.

«Во Франции также без причины отбирают детей. У моего знакомого забрали двух дочек просто потому, что он хотел воспитать достойных людей. Он до сих пор борется с системой. Европа — это общая трагедия, они не понимают, что катятся в бездну. В XX веке победили нацизм, но он вернулся вновь. Ну, а как по-другому можно назвать подобное явление?» — разводит руками французский политолог Эммануэль Леруа.

Детей россиянки Елены Ланг соцслужбы Испании увезли прямо с урока по ложному доносу директора школы.

«Я подумала, что мама придет, но они мне сказали, что я больше никогда не увижу маму», — рассказывает Лиля Ланг.

Три месяца мама не знала, где находятся ее дочки, связи с детьми не было. Ужасающий центр, а скорее «централ» нашел частный детектив, нанятый Еленой.

«Это был бывший центр для преступников, который был основан еще в 20-х годах в начале фашизма. Для малолетних испанских преступников. Это такая организация Сервисио Сосиалес — СС сокращенно. Там были решетки под электричеством, крысы. Там были крысы повсюду, на всех этажах. Лазили по комнатам и кусались», — вспоминают Елена и Лиля Ланг.

Как выяснила женщина, соцслужбы Испании подделали документы — воспользовавшись моментом, заявили, что дети Елены — вовсе не ее, а украинские беженцы.

«Лилечке уже дали другую семью и другую фамилию», — вспоминает женщина.

Вернуть на Родину Лилю и Элю удалось только после того как подключились российские дипломаты. В детской тюрьме девочки провели полгода, а освободились буквально за несколько дней до отправки младшей — Лили в новую каталонскую семью.

«Мы находимся в России. Ура! Ура!»

И подобных историй в Европе даже не десятки, а сотни тысяч. Без причины и без повода отобрать ребенка за рубежом могут даже у идеальных родителей, если они иммигранты, и особенно — славяне.