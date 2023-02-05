Двадцать лет главной лжи Запада: как пробирка стала поводом для войн на десятилетия

Двадцать лет назад ложь Колина Пауэлла с пробиркой стала поводом для войн на десятилетия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Sachs; 5-tv.ru

В третьем десятилетии века XXI-го Запад по-прежнему убежден, что не растерял кредит доверия. А потому продолжает свою кампанию лжи теперь вокруг конфликта на Украине.

5 февраля исполнится ровно 20 лет знаменитому выступлению Колина Пауэлла, Госсекретаря США в ООН с «пробиркой», когда прямая ложь стала поводом для начала вторжения. Сейчас против России ведется когнитивная война, война за умы, не лишним будет напомнить, что противник себя не ограничивает в методах и приемах. Тему продолжит Антон Золотницкий.

«Чайная ложка сухой сибирской язвы в конверте остановила работу Сената США. А Саддам Хусейн прячет в своих закромах 25 тысяч литров смертельного яда».

Эти слова госсекретаря США Колина Пауэлла и его пробирка с белым порошком вошли в историю. Наглядный и осязаемый повод для вторжения в суверенную страну.

«Народ Соединенных Штатов, наши друзья и союзники не станут жить во власти режима, который угрожает миру оружием массового убийства», — заявлял тогда 43-й президент США Джордж Буш.

Но ни оружия массового поражения, ни фабрик по его производству в Ираке так и не найдут. Операция, которую в Вашингтоне цинично назвали «Иракская свобода», была построена на лжи. Сотни тысяч жизней мирных иракцев, разрушенная до основания экономика, государственный вакуум, который ринулись заполнять террористы и радикалы — вот результат. За ложь перед мировым сообществом оправдывался только сам Колин Пауэлл. Первый афроамериканец на своем посту, оставшийся в памяти лишь как человек с пробиркой.

«Если бы мы знали тогда то, что мы знаем сейчас — что в Ираке не было оружия массового поражения, мне было бы не с чем пойти в ООН», — оправдывался позднее Колин Пауэлл.

Всю вину Пауэлл возложил на неточные данные разведки. Но информация с мест у администрации Буша была. Девять лет в Ираке работала комиссия ООН, которая должна была проследить, что в стране не осталось оружия массового поражения. Ее главный инспектор Скотт Риттер с самого начала знал — госсекретарь врет.

«Самая ужасающая ложь была, когда он поднял пробирку с белым порошком и сказал, что это сибирская язва. Он знал, что производство биологического оружия в Ираке было полностью уничтожено миссией ООН к 96-му году», — заявил инспектор ООН по вооружениям (1991–1998 гг) Скотт Риттер.

Такие мелочи американскую военную машину остановить не могли. Аппарат пропаганды работал в полную силу. В ход пошли хлесткие определения, намеренно копирующие термины Второй мировой войны.

«Это режим, которому есть что скрывать от цивилизованного мира. Государства, как Ирак, и их союзники-террористы образуют — мировую ось зла», — подливал масла в огонь Джордж Буш.

И тщательно спланированные операции по формированию общественного мнения. Одна из таких — под кодовым названием «Массовый призыв» — была разработана британской MI-6, чтобы размещать в подконтрольных СМИ дезинформацию о наличии оружия массового поражения в Ираке.

«Просто так начать агрессию, ничем ее не мотивируя, все-таки не совсем удобно даже для Соединенных Штатов перед мировым общественным мнением. Это была фальсификация, совершенно очевидная. И многие члены ООН это понимали. Я напомню, что и Германия, и Франция выступили против этой агрессии», — говорит ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских политических исследований института Востоковедения РАН Борис Долгов.

Но помешать США на пике своего могущества никто и не пытался. А значит, истории суждено было повторить себя. Отработанную в Ираке схему экспортировали в другую «мятежную» страну — Сирию.

Вновь — фейки об использовании оружия массового поражения, на этот раз химического. В эпоху интернета ложь вышла на новый уровень — постановочными видео с якобы жертвами химатак занимался специально созданный проект — «Белые каски». В числе их заслуг — «спасенные» дети, которым за участие в съемках платили едой. Каждая акция привлекала к себе внимание западной прессы и снова под патронажем британских спецслужб.

«Это был офицер британской армии в отставке. Он сопровождал создание „Белых касок“, примерно в 2013-м году. А потом с базы, расположенной в Турции, участвовал в планировании операций, которые должны были выглядеть как гуманитарные», — рассказывает экс-посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

Ближний Восток стал для Америки и ее сателлитов полигоном. Новые технологии лжи обслуживали более глубинные интересы — прежде всего, экономические. Богатейший рынок ресурсов, до которого пока не успела добраться рука метрополии, по-простому — передел собственности. Но есть и другие причины. В этом уверены те, кто хорошо знает психологию современного империализма. Как Эдуард Лозанский — советский диссидент, бежавший на Запад ради свободы и открытости.

«Америке нужны враги для поддержания того самого военного-промышленного комплекса. А этот военно-промышленный комплекс заодно финансирует остальные пять элементов, о которых мы говорили. Повторю, это разведка, конгресс, СМИ, мозговые центры», — поясняет американо-российский публицист, политолог Эдуард Лозанский.

Методы провокации и обмана пестовались США на протяжении десятилетий. В XX веке кульминацией стала война во Вьетнаме. Правда тогда шаблон с оружием массового поражения придумать еще не успели.

«В 1964 году, воспользовавшись совершенно надуманным поводом, который касался якобы столкновения американских и вьетнамских военно-морских сил в Тонкинском заливе, США по сути объявили войну северному Вьетнаму», — рассказывает кандидат исторических наук, ФБГУ РИСИ Сергей Михайлов.

В третьем десятилетии века XXI-го Запад по-прежнему убежден, что не растерял кредит доверия. А потому продолжает свою кампанию лжи теперь вокруг конфликта на Украине. Последний продукт — фильм ВВС о Владимире Путине как главном антагонисте западного миропорядка. Поверить на слово предлагают вот этому…

«Он угрожал мне в какой-то момент и сказал — «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет не больше минуты», — заявляет в фильме бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Не раз пойманный на обмане Борис Джонсон, никаких подтверждений своим словам не привел, но ведь они никогда и не требовались. У западной машины лжи всегда есть цель, а значит, нет препятствий.