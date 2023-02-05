Как в Югославии: кто собрал в Европарламенте форум о развале России на 34 страны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

Заговорщики придумали даже план-схему по расчленению самой большой страны в мире. Правда, с орфографическими ошибками.

После поражения под Сталинградом, когда Вермахт начал откатываться обратно на запад, Германия стала применять «оружие возмездия»: с 1943 года — ФАУ-1 (самолеты-снаряды), с 1944-го — ФАУ-2 (баллистические ракеты). Цель была не столько нанести урон, сколько усилить страх и посеять панику, создать иллюзию военного могущества, терпящего крах рейха.

Когда украинские политики просят у Запада дальнобойные ракеты, цели — те же самые. Террористические методы киевский режим пытается поставить на поток — взрыв Крымского моста и убийство Дарьи Дугиной все помнят.

Они и не скрывают выбранной тактики. Михаил Подоляк — представитель офиса президента — обещает украинским зрителям удары по Москве, Петербургу и Екатеринбургу. Главный разведчик Украины Кирилл Буданов обещает диверсии в материале для иностранной публики. Когда он говорит «агенты» речь не о каких-то Джеймсах Бондах с казацким оселедцем — чаще всего людей используют «вслепую» — как марионеток, что провезли бомбу на Крымский мост.

Вторая категория — местные дурачки, которые думают, что смогут получить деньги и им за это ничего не будет, максимум — «хулиганка». Но нет, диверсия по заказу иностранного государства — это теракт. По статье «Подготовка теракта» на этой неделе задержали трех жителей Свердловской области, которые планировали устроить поджоги на железной дороге. Наказание неизбежно — по всей строгости закона.

ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на ж/д путях

Есть и третья категория граждан, потенциальных агентов. В отличие от марионеток и простофиль — предатели. Им не нравится то государство, в котором они живут или — чаще — жили. На Западе их пытаются объединить в некие структуры. Одно из таких — «Форум свободных регионов России». Там странные персонажи. Например, гид из греческих Салоников, который выступает от имени Кубани. Они хотят развалить Россию. Предварительно на 34 куска.

Есть план-схема. В ней упор сделан на национальные республики. Остальные части страны склеены произвольно. Отсюда такие абракадабры как «Соедененные Штаты Сибири» (именно через «е» — Прим. ред.). Или Смолэнд — Смоленская область и часть Псковской. А еще Лапландия со столицей в Мурманске.

И вот эти вот недоразумения на этой неделе собрались в Европарламенте — официальном органе Евросоюза, под некой политической крышей. И здесь любопытны не личности клоунов, а тех, кто привез шапито. Вели собрание поляки — евродепутаты Анна Фотыга и Косма Злотовски. Они начинали свои карьеры еще в профсоюзе «Солидарность», о финансировании которого ЦРУ не написал уже только ленивый.

Были еще два британца, работающие, впрочем, в проектах USAID — Агентства США по международному развитию, деятельность которого в России прикрыли еще в 2012 году. Также были два украинца — у этих все просто: чем хуже москалям, тем лучше им.

Была и любопытная троица — серб и два австрийца, которых называют лоббистами дома Габсбургов. Одна из старейших династий в Европе после потери короны осталась в тени, но не ушла со сцены. Габсбурги продвигают идею паневропейского союза в границах до Урала. Сибирь и Азия их не интересуют. Для того чтобы вновь собрать под крыло народы, надо сначала их обработать. По югославскому сценарию: где подогрели сепаратизм, стравили соседей, а самого сильного участника гражданской войны — разбомбили и окольцевали НАТО. Так что клоуны в этом цирке — злые клоуны.

«Посмотрите на Югославию, это была социалистическая империя. Все думали, что так будет всегда, но нет. Теперь там семь новых стран и все они чувствуют себя гораздо лучше. Они свободны, у них демократия и рыночная экономика. Некоторые из них уже в НАТО. Все они в конце концов будут в НАТО и в Евросоюзе. И это путь, это ролевая модель. Распад Югославии — это ролевая модель для распада России. Мы должны изучать процесс, копировать и воплощать», — заявил инвестор и лоббист Гюнтер Фелингер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе нашли способ окончательной победы над Россией.