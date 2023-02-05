Для кого Зеленский устроил бутафорские обыски и задержания по делам о коррупции

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Маркив; 5-tv.ru

Вторую неделю Украину сотрясают сообщения о борьбе со взяточничеством в эшелонах власти. Публику пытаются убедить в противостоянии воровству, но настоящие цели иные.

Вторую неделю Украину сотрясают громкие дела о коррупции. Ежедневно мелькают кадры с задержаниями, обысками и пачками денег.

Самое забавное видео — вот это. На нем генерал из министерства обороны прятал миллионы в диване. При обыске сказал — не мои, дала на сохранение одна 86-летняя пенсионерка из Харькова.

А самым циничным можно считать дело о взятках в Центральной военно-врачебной комиссии. Там за пять тысяч долларов придумывали болезни, чтобы не идти на фронт.

Воровство везде — на таможне, в министерствах и комитетах, в областных и городских администрациях. С обысками пришли даже к бывшему всесильному главе МВД Арсену Авакову и опальному олигарху Коломойскому.

Так что Зеленский, можно сказать, отца родного не пожалел. Ведь это именно Коломойский придумал и раскрутил его образ из «Слуги народа».

Жаль, что это все бутафория. С Коломойского стрелки уже перевели на менеджеров его компании. А тому генералу деньги из дивана даже вернули! Мол, не его это миллионы. Что пристали к человеку? Показуха нужна была к приезду гостей.

Два дня в Киеве шел саммит Украина — ЕС. Приехали Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Жозеп Боррель и еще дюжина еврокомиссаров. Обменялись флагами, много раз поцеловались. Украинцы раздухарились, так что уже через два года в ЕС собрались! Европейцев это умилило, но не более.