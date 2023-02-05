Татьяна Васильева раскрыла секрет своего счастья: «Потому что я лысая!»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Актриса и сама удивляется, как при всех сложностях жизни ей удается радоваться каждому дню.

Народная артистка РФ Татьяна Васильева заявила, что счастлива, хотя проблем и забот в жизни хватает с лихвой. В интервью Екатерине Стриженовой актриса призналась, что в 75 лет все еще полна амбиций и грандиозных планов. Она продолжает играть на сцене, сниматься в кино и на телевидении, гастролировать, отлично зарабатывать и обеспечивать многочисленных наследников. По собственным словам, Васильева получает около трех миллионов рублей в месяц за все проекты.

Свое состояние артистка тратит вдумчиво. У нее нет замка в собственном лесу, она не щеголяет в бриллиантах и не демонстрирует публике богатство. Вместо роскошного образа жизни сейчас звезда предпочитает уверенность в будущем детей и внуков. Всем своим внукам Васильева купила по квартире в Москве. Недавно на свет появилась пятая внучка, сын порадовал. Теперь актриса планирует зарабатывать на новые квадратные метры для девочки.

Васильева призналась, она постоянно чувствует себя обязанной, страдает комплексом — всем должна. Поэтому и не жалеет сил, трудится ежедневно и обеспечивает будущее наследникам. Но хоть успех и деньги даются непросто, народная артистка считает себя очень счастливым человеком. Говорит, ей досталось от отца качество, спасающее в любых ситуациях — чувство юмора.

«У меня вставные зубы, парики, потому что я лысая. Но разве может быть актриса счастливее меня? Это какое-то несоответствие. Так не бывает. Я поговорила с собой на эту тему, и мне стало легче», — сказала Васильева.

Щедрость звезды выходит и за пределы ее семьи. Она помогает не только детям и внукам, но и чужим людям. Татьяна Григорьевна бывает в храме, никогда не отказывает нуждающимся в милостыне. Однажды в центре столицы ей встретилась бедная женщина, одетая кое-как, одни лохмотья. Актриса сняла свое пальто и отдала ей без размышлений.

Ранее программа Пятого канала «Светская хроника» выясняла подробности жизни популярной артистки и щедрой бабушки Татьяны Васильевой.