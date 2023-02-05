В парламенте Франции потребовали дебаты по поставкам оружия Украине

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Франция не хочет быть стороной украинского конфликта, однако поставки Киеву различных вооружений со стороны Парижа ведут именно к этому. Помогут ли дебаты изменить стратегию поставок оружия?

Во Франции становится все больше недовольных политикой Парижа относительно накачивания Киева различным вооружением. Депутат Национального собрания страны и лидер Коммунистической партии Фабьен Руссель потребовал провести в нижней палате парламента дебаты по этому вопросу. Об этом сообщило издание Journal du dimanche.

Франция вместе с европейскими союзниками активно снабжает Украину оружием. Не так давно президент страны Эммануэль Макрон допустил, что Париж может поставить Киеву танки Leclerc.

«Нам кажется важным напомнить о нашем первоначальном желании не становиться соучастниками конфликта (на Украине. — Прим. ред.). Вот почему мы с моим коллегой Андре Шассеном попросили ‹...› организовать дебаты в Национальном собрании по нашей стратегии поставок оружия», — цитирует Русселя издание.

Страны Евросоюза усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обещаниях Франции передать Украине бронированные машины AMX-10RC.