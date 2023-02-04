США сбили летавший над ними китайский аэростат

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Обломки воздушного средства сейчас достают из воды.

Американские военные сбили китайский аэростат, попавший в воздушное пространство США. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, аэростат был сбит в территориальных водах США в Атлантическом океане с помощью истребителя. Отмечается, что в настоящее время ведется работа по извлечению обломков.

Телеканал CNN опубликовал, в свою очередь, снятые очевидцами кадры произошедшего. По их рассказам, сначала раздался громкий хлопок, а после шар начал падать.

Пентагон засек аппарат в ночь на пятницу, 3 февраля, на севере США. В оборонном ведомстве назвали это вторжением в воздушное пространство страны. После в МИД Китая объяснили, что аэростат принесло ветром с территории КНР. Там также отметили, что это гражданский аппарат для научных исследований и оказался он на территории Штатов непреднамеренно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую тайну рассекретили в США.