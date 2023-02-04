Экс-разведчик США Риттер: «Все уже знают, что поражение Украины неизбежно»

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По мнению бывшего морского пехотинца, накачивание американской стороной Украины различным вооружением является бессмысленным на сегодняшний день мероприятием.

Власти США понимают, что поражение Украины в противостоянии с Россией — неминуемо. Администрация Белого дома уже готовится к такому исходу спецоперации и строит свою линию поведения. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue works озвучил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По словам эксперта, никакие поставки вооружений с американской стороны уже не изменят ситуации. В Белом доме, уверен он, это понимают. В том числе, президент США Джо Байден — он уже сейчас готовится отвечать на вопрос, как Россия вышла победителем из украинского конфликта. По мнению Риттера, руководство Соединенных Штатов ждет момента, когда можно будет сказать, что Вашингтон дал Киеву все, что он просил, включая и танки.

«Русские сейчас в процессе строительства мощного ударного кулака, против которого у Украины нет противодействия… На данный момент мы столкнулись с серьезным вопросом. Как можно продолжать отправлять военную технику ВСУ (Вооруженным силам Украины. — Прим. ред.) зная, что их победа невозможна? Все уже признают, что поражение Украины неизбежно», — сказал Риттер.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля прошлого года. Целями армии РФ президент страны Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также помощь мирному населению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отделившихся в 2014 году от Украины и страдавших от регулярных атак со стороны ВСУ.

С первого дня спецоперации США и их европейские союзники продолжают накачивать Киев оружием и вводить санкции против РФ. Как сообщал ранее 5-tv.ru, страны ЕС уже согласовали потолок цен на российские нефтопродукты, часть из них вовсе отказались от топлива из РФ.