Неугодные: какие автомобили отзывали из России

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

В общей сложности в «черный список» попали почти полмиллиона машин. С чем же это связано?

По итогам 2022 года, в нашей стране было зафиксировано 93 программы добровольного отзыва автомобилей — в общей сложности в них попали почти 490 тысяч автомобилей. При этом число подлежащих диагностике и ремонту транспортных средств выросло.

Самая масштабная кампания прошлого года случилась у Kia — почти 105,5 тысячи автомобилей:

Volkswagen Polo — 75,4 тысячи

Mercedes-Benz — более 38 тысяч

Mazda — почти 20 тысяч

Тoyota — почти 47 тысяч

Jeep — 1.2 тысячи

При этом производители продолжают устранять заводской брак за свой счет. Подлежит ли машина отзывной кампании и по какой причине, можно проверить на официальном сайте Росстандарта. Для этого достаточно ввести VIN-номер машины в специальном разделе.

Закон «О защите прав потребителей» отводит продавцу на гарантийный ремонт 45 суток — отсутствие запчастей и деталей не является основанием для несоблюдения этого срока.