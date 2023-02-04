Захарова высмеяла заявление МИД Франции о звонках Макрона Путину

Захарова высмеяла заявления МИД Франции о том, что Макрон звонит Путину по просьбам Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Henri Swzarc

Дипломат опубликовала видео знаменитого юмористического номера российского клоуна Вячеслава Полунина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сарказмом отреагировала на заявление пресс-службы французского МИД о том, что глава Франции Эммануэль Макрон звонит президенту России Владимиру Путину по просьбе лидера Украины Владимира Зеленского.

В своем Telegram-канале дипломат опубликовала видео с легендарным юмористическим номером советского и российского комика-мима Вячеслава Полунина, который в народе получил название «Асисяй». В нем клоун ходит от одного телефона к другому и поочередно звонит.

«Драма по-французски», — прокомментировала видео Захарова.

До этого издание RTVI со ссылкой на пресс-секретаря французского МИД Анн-Клер Лежандр сообщило, что Макрон звонит Путину в основном по просьбе Зеленского, и всегда «в координации с союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога».

В частности, уточнила Лежандр, по просьбе Зеленского состоялся диалог Путина и Макрона из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС. Пресс-секретарь МИД Франции уверена, что именно благодаря этим звонкам в Энергодар были отправлены наблюдатели из МАГАТЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова обвинила ЕС в безоглядной поддержке Украины ради ослабления России.