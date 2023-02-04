Николай Басков о попадании под санкции Канады: «Приятно, теперь меня знают»

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Народный артист России считает, что Запад в очередной раз продемонстрировал двойные стандарты.

Народный артист РФ Николай Басков заявил, что введенные против него санкции Канады продемонстрировали всем двойные стандарты Запада. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению певца, причиной рестрикций против него стала патриотическая позиция.

«Так и представляю, как МИД Канады всем составом смотрит концерт на Красной площади и старательно записывает каждого, кто там выступил. Теперь, если ты поддерживаешь свою страну и ее безопасность, тебя называют пропагандистом. Двойные стандарты Запада в действии. Но в целом приятно, что теперь меня знают и в Канаде», — написал Николай Басков.

Власти Канады ранее также ввели санкции в отношении других российских знаменитостей. Среди них: Олег Газманов, Полина Гагарина, Дима Билан, Александр Маршал, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Михаил Боярский, Марат Башаров и другие.

На Украине также ввели новые санкции в отношении звезд российского шоу-бизнеса. В черный список попали певцы Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дима Билан и Любовь Успенская, юмористы Евгений Петросян, Михаил Галустян и другие артисты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как солист группы «Любэ» Николай Расторгуев ответил на включение в санкционный список Канады.