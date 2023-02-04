США нарушили главное обещание насчет поставок Украине: что это значит

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Diana Cossaboom

Это оружие в два с лишним раза по дальности превосходит HIMARS и в боевых действиях еще не применялось.

Дальнобойные ракеты впервые с начала спецоперации будут поставлены Украине Соединенными Штатами. Таким образом страна нарушила данное год назад обещание, говорится в материале РИА Новости.

По информации военкора агентства, первые ракеты GLSDB поступят в качестве новой военной помощи Незалежной уже в этом году. Дальность этого оружия в два с лишним раза больше, чем у стандартных HIMARS и составляет около 170 километров. При этом у снарядов небольшая стоимость — около 40 тысяч долларов за единицу, а GMLRS, которые сейчас используют ВСУ, обходится США в 170 тысяч долларов.

«Поставки таких бомб связаны прежде всего с нашей успешной контрбатарейной борьбой против установок HIMARS и MLRS. Чтобы сберечь эти дорогостоящие системы, украинским войскам требуется отвезти их дальше от линии соприкосновения», — приводятся в материале слова военного эксперта Алексея Леонкова.

Он полагает, что новыми бомбами будут бить по штабам ВС России и гражданским объектам. Однако возможность борьбы с подобным оружием заложена в российские системы ПВО, например, в «Тор-М2». Также по ним способен работать «Панцирь-С1».

GLSDB — высокоточный боеприпас для реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Разработано компаниями Boeing и Saab Group в конце 2010-х. В боевых действиях пока не применялось.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ужасы происходят в войсках ВСУ, со слов военнопленного.